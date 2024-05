CERNOBBIO – Lo Studio Assenti & Partners riconosciuto, per il terzo anno consecutivo, tra i 100 migliori studi di Consulenti del lavoro e Commercialisti in Italia per il 2024. Questo prestigioso riconoscimento, assegnato durante l’evento “100 Best in Class” organizzato da The European House – Ambrosetti, Euroconference e TeamSystem, in collaborazione con FORBES, ha quest’anno un sapore particolare.

Durante la cerimonia, tenutasi il 14 maggio a Villa Erba, Cernobbio, lo Studio Assenti & Partners ha ricevuto un premio speciale per il progetto “Empowerment H.R.”. Questo innovativo progetto mira a promuovere la cultura e l’uso dell’intelligenza artificiale direttamente nelle aziende, coinvolgendo in formazione lavoratori e datori di lavoro. Grazie a “Empowerment H.R.“, l’AI diventa uno strumento quotidiano per ottimizzare i processi aziendali e arricchire professionalmente tutti i collaboratori, rendendo più efficiente e moderno il mondo del lavoro.

Il premio speciale gratifica lo Studio Assenti & Partners, evidenziando il loro impegno e successo nell’uso dell’intelligenza artificiale per creare valore e sviluppo economico nelle imprese.

L’intelligenza Artificiale: Un’opportunità, non una minaccia.



Marco Assenti, titolare Senior dello Studio, ha commentato sul tema dell’intelligenza artificiale (AI) con un messaggio chiaro e rassicurante per tutti: “l’intelligenza artificiale non cancellerà posti di lavoro, ma cambierà il modo in cui lavoriamo. Il pericolo più grande dell’intelligenza artificiale sta in chi la sottovaluta,” ha dichiarato Assenti. “I primi ad essere sostituiti dalla AI saranno quelli che non la utilizzano.”

Ma cosa significa davvero? Non è una previsione apocalittica, ma piuttosto un invito a cogliere le opportunità offerte dalla tecnologia. Marco Assenti sottolinea l’importanza di mantenere l’uomo al centro di questa evoluzione tecnologica, diventando un “uomo aumentato, potenziato” che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare il proprio lavoro e la propria vita. “In futuro, non si perderanno posti di lavoro,” ha spiegato, “ma chi non saprà usare l’AI sarà sostituito da chi la saprà usare.“

“La chiave del successo”, secondo Assenti, “sta nel creare una cultura aziendale che promuova l’uso consapevole, etico e rispettoso della privacy dell’intelligenza artificiale. L’intelligenza artificiale non è una minaccia, ma un potente strumento che, se utilizzato correttamente, può portare enormi vantaggi. La regola per il futuro sarà semplice: o impari a usare l’intelligenza artificiale, o rischi di essere superato da chi lo farà. Le imprese devono quindi investire nella formazione dei propri dipendenti, preparandoli a sfruttare al meglio le potenzialità dell’AI. Solo così si potrà garantire un futuro lavorativo sicuro e prospero per tutti. Questo è in sostanza il progetto del mio Studio “

Lo Studio Assenti continua a porsi come punto di riferimento per le aziende che desiderano crescere e svilupparsi, grazie a un approccio innovativo e all’utilizzo delle tecnologie più avanzate, mantenendo sempre al centro della propria attività l’attenzione alle esigenze dei clienti e l’impegno per l’innovazione continua.

Per ulteriori dettagli sull’evento e sui premiati, puoi visitare l’articolo completo su Forbes.