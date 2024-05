SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Un corto in Biblioteca: Fragili e Spavaldi”: questo è il titolo del progetto di percorso audiovisivo per l’adolescenza lanciato dalla biblioteca comunale “Giuseppe Lesca” di San Benedetto in collaborazione con l’associazione culturale “Blow Up” e che prevede la realizzazione di un cortometraggio al quale potranno partecipare fino a un massimo di trenta persone di età compresa tra i 14 e i 35 anni.

Il percorso, suddiviso in dieci lezioni pomeridiane di quattro ore ciascuna, è interamente gratuito e si svolgerà tra giugno e settembre di quest’anno nella sala multimediale della biblioteca, con il coordinamento dell’artista visivo e regista Sandro Bocci. Un primo incontro di natura organizzativa, per conoscersi e concordare il calendario, si svolgerà mercoledì 12 giugno alle ore 18 nella sala multimediale al primo piano della biblioteca comunale.

Tre saranno le fasi del progetto: quella iniziale di preparazione e formazione, quella di organizzazione del lavoro, propedeutica all’avvio delle riprese, e l’ultima di realizzazione del cortometraggio, che avrà per soggetto proprio la biblioteca comunale.

E’ possibile presentare la propria candidatura inviando entro le ore 12 di lunedì 10 giugno, all’indirizzo comunesbt@comunesbt.it, una e-mail con in oggetto la dicitura “Un corto in biblioteca – adesione”, indicando nome, cognome, data di nascita e un recapito telefonico. La graduatoria sarà redatta in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e gli ammessi riceveranno una e-mail di conferma il giorno precedente l’inizio del corso.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail biblioteca@comunesbt.it.