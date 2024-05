Di Annalisa Signorile

FERMO – Il 19 maggio 2024, in Piazza Tupini a Fermo, si è tenuta la manifestazione “Sirene a colori”, organizzata dalla locale Croce Verde e rivolta prevalentemente a un pubblico giovanissimo, nell’ambito della quale la Guardia di Finanza di Fermo ha offerto il proprio contributo, unitamente agli altri attori del sistema di soccorso e sicurezza pubblica.

Come per le precedenti edizioni, lo scopo dell’iniziativa è stato quello di far accostare i bambini e i ragazzi al mondo del volontariato e del soccorso, sulla base di concetti educativi da coltivare fin dalla tenera età, promuovendo, specialmente attraverso il contatto diretto con le Forze dell’Ordine, il rispetto delle regole e della legalità nella vita quotidiana.

Durante la giornata, la Guardia di Finanza ha colto l’occasione per condividere con le nuove generazioni la propria esperienza, maturata e consolidata in un percorso iniziato nel lontano 1774, rispondendo alle numerose domande e fornendo, con un linguaggio a misura di bambino, informazioni sui rischi che si possono correre nella vita di tutti i giorni, nonché consigli e semplici accorgimenti.

Nel corso dei citati eventi i piccoli, insieme ai loro accompagnatori, hanno avuto anche la possibilità di ammirare i mezzi di servizio esposti per l’occasione nel piazzale, salire a bordo degli stessi e scattare foto ricordo anche insieme ai militari, disponibili a soddisfare prontamente tutte le loro curiosità.

Oltre alla predetta manifestazione, un’ulteriore occasione di contatto con le giovani generazioni è stata fornita da un incontro, organizzato in sinergia con un Istituto Scolastico di Montegranaro, allo scopo di sensibilizzare i giovani sul valore civile ed educativo della legalità economica, favorendo la diffusione dei principi costituzionali di base.

Nel corso della mattinata, sono stati affrontati argomenti che hanno stimolato la riflessione e il confronto con i ragazzi, quali l’evasione fiscale e la lotta agli sprechi di denaro pubblico, il fenomeno della contraffazione e della pirateria audio-visiva, l’utilizzo, lo spaccio e il traffico di sostanze stupefacenti.

Quest’ultimo rappresenta un tema senza dubbio delicato ed attuale per i giovani: i militari intervenuti hanno messo in guardia sulle conseguenze nella sua sfera comportamentale e sulle gravi ripercussioni nel tessuto sociale.

Nel corso dei citati eventi, hanno potuto apprezzare anche la dimostrazione delle unità cinofile in servizio presso il Gruppo. In particolare, i Finanzieri hanno spiegato alla giovane e curiosa platea il lavoro che quotidianamente cane e conduttore svolgono nei diversi scenari operativi (porti, aeroporti, stazioni, controlli su strada, etc.) in special modo nel contesto del traffico di sostanze illecite.

Le iniziative sono ispirate dalla volontà di diffondere il concetto di “sicurezza economica e finanziaria” e affermare il messaggio della “convenienza” della legalità economico-finanziaria, facendo conoscere il delicato ruolo rivestito dal Corpo di cui quest’anno si celebra il 250esimo anniversario della fondazione. L’obiettivo principale resta quello di invogliare i cittadini di domani ad assumere comportamenti attivi e virtuosi, nel rispetto delle regole.