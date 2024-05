Dopo questa lezione introduttiva teorica, i ragazzi hanno toccato con mano la professione del biologo marino. Hanno potuto osservare al microscopio il marine litter e successivamente si sono recati alla Riserva Naturale della Sentina per campionare e setacciare la sabbia raccolta. Durante questo studio, sono stati annotati il numero e la tipologia dei rifiuti trovati. Inoltre, si è osservata anche la biodiversità presente nelle aree analizzate, per capire come l’inquinamento plastico influisca sugli ecosistemi marini.