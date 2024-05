SAN BENEDETTO – Prima giornata e prime medaglie del Campionato italiano corsa su strada a San Benedetto. L’evento, organizzato dall’Asd Pattinatori Sambenedettesi, nella figura del presidente Romolo Bugari, con il supporto della Federazione Italiana Sport Rotellistici, è iniziato nella giornata del 23 maggio e si protrarrà fino a sabato 25 maggio nell’ormai rodato circuito in asfalto di via Gronchi. La maratonina e la maratona, invece, si gareggeranno domenica mattina tra il Lungomare Trieste e il Lungomare Marconi, sempre a San Benedetto.

Nella giornata del 23 maggio si sono sfidati nella gara 1 giro Sprint tutte le categorie maschile e femminile. Tra le Allieve, dunque, medaglia d’oro per Sofia Paola Chiumiento (Ssds Mens Sana SI) con 37.491, argento per Ludovica Clelia Deimani (Savona In Line SV) con 37.637 e bronzo per Sara Passero (Pol. Bellusco MB) con 37.826. Tra i colleghi del maschile, invece, primo gradino del podio per Giorgio Ghisio Erba (Roma 7 Pattinaggio RM) con 36.221, secondo per Francesco Onesti (Patt. Piombinesi LI) con 36.259 e terzo per Matteo Giana (Anspi Pol.S.Nazario SV) con 36.402.

Tra le Junior donne a sbaragliare la concorrenza con 38.331 è Asia Negri (Asd Sport Inside SP) seguita da Asia Renda (Savona In Line SV) che raggiunge i 38.413, mentre chiude Carola Falco (Asd Brianza Inline CO) con 38.453. Nel giro Sprint Junior maschile taglia per primo la linea del traguardo Giacomo Gobbato (Patt. Spinea VE) con 34.562, seguito da Fabio Monchiero (Savona In Line SV) con 34.571 e da Andrea Di Paola (Rolling Bosica TE) con 34.840.

La giornata si è chiusa con i Senior. Tra le donne a sbaragliare la concorrenza è Asja Varani (Rolling Bosica TE) con 35.783, seconda Alice Sorcionovo (Luna Sports Academy AN) con 36.317 e terza Melissa Gatti (Asd Brianza Inline CO) con 36.420. Nel maschile oro per Vincenzo Maiorca (Asd Città di Priolo SR) con 33.543, argento per Yuri Soriani (Rolling Bosica TE) con 33.760 e bronzo per Enrico Salino (Vittoria Torino TO) con 33.779.

PROGRAMMA GARE:

Venerdì 24 maggio

ore 08.30/08.35 – ritrovo Giuria e concorrenti – inizio gare

100 mt sprint corsia A/J/S M/F fasi di qualifica

5.000 a punti A M/F semifinali

10.000 a punti J/S M/F semifinali

100 mt sprint corsia A/J/S M/F quarti di finale

ore 15.30/15.35 – ritrovo Giuria e concorrenti – inizio gare

5.000 a punti A M/F finali

100 mt sprint corsia A/J/S M/F semifinali

10.000 a punti J M/F finali

100 mt sprint corsia A/J/S M/F finali

10.000 a punti S M/F finali

Premiazioni

Team sprint S/J e A/J M/F qualifiche

Team sprint S/J e A/J M/F finali

5.000 in linea Master M/F finali

Sabato 25 maggio

ore 08.30/08.35 – ritrovo Giuria e concorrenti – inizio gare

10.000 a eliminazione A F fasi di qualifica

10.000 a eliminazione A M/F semifinali

15.000 a eliminazione J/S M/F semifinali

10.000 a eliminazione A M/F finali

15.000 a eliminazione J/S M/F finali

10.000 in linea Master M/F finali

Premiazioni

PROGRAMMA ½ MARATONA E MARATONA

Domenica 26 maggio 2024

ore 11 m. 21.000 Allievi Femmine e Maschi-classifiche separate (8 giri)

ore 11:02 m 42.195 Junior, Senior e Master Femmine-classifiche separate (17 giri)

ore 12:30 m. 42.195 Junior, Senior e Master Maschi-classifiche separate (17 giri)

Premiazioni