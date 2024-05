GROTTAMMARE – Il lungomare di Grottammare si prepara ad accogliere ‘Il Mare in Fiore’, la mostra mercato a tema piante e fiori organizzata dall’agenzia Mylove Eventi. L’appuntamento è sul lungomare centro, sabato 25 e domenica 26 maggio, dalle ore 9 alle ore 20. Sulle bancarelle degli espositori si potranno trovare e ammirare piante ornamentali, grasse, fiorite, aromatiche, da frutto, bigiotteria con pietre naturali, creatività a tema floreale, terrecotte, ceramiche, miele, cosmesi naturale, lavanda e molto altro.

“Siamo felici di ritornare sul lungomare di Grottammare reso ancora più bello dopo il suo rifacimento – ha detto l’organizzatrice dell’evento, Carmen Lisa Carella -. Sono sicura che il pubblico apprezzerà il nostro ritorno per acquistare non solo le piante per il suo balcone e orto, ma anche per lasciarsi conquistare dagli artigiani del circuito di Mylove Eventi.

Saranno in vendita artigianato, fiori, piante e tutto ciò che ci ricorda quanto sia necessario rispettare la natura e viverla secondo i suoi ritmi”. “Accogliamo anche quest’anno con piacere una mostra che si arricchisce sempre più e rende ancor più floreale e bello il nostro nuovo lungomare – ha commentato Cristina Baldoni consigliere delegato al commercio -. A corollario dell’evento, anche le attività di Grottammare parteciperanno con menù a tema e promozioni”.