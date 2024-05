ANCONA – Nella serata di ieri, 22 maggio, intorno alla mezzanotte, i poliziotti, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio, notavano, nei pressi di via Palestro, ad Ancona, due vetture che improvvisamente arrestavano la marcia e i rispettivi conducenti, scesi dalle autovetture, iniziavano una colluttazione.

I due, entrambi di origini straniere di circa 40 anni, erano conoscenti e ingaggiavano la lite prima verbale, poi passata alle vie di fatto per motivi sentimentali.

I poliziotti calmavano entrambi e li sottoponevano a controllo dal quale emergeva che uno dei due era fortemente alterato dall’abuso di sostanze alcoliche. Pertanto decidevano di approfondire il controllo e, dal primo accertamento, risultava avere un tasso alcolemico di 0.99 g/L.

Condotto presso gli Uffici di via Gervasoni qui veniva denunciato in stato di libertà ex art. 186 C.d.S. e la vettura sottoposta a sequestro.