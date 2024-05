MONTEPRANDONE – Venerdì 31 Maggio alle 21, nell’Auditorium del Centro Pacetti di Monteprandone, i Volontari Avis presenteranno l’evento “Connettiti, Ispira, Agisci. Il potere dell’impegno sociale collettivo”.

Ospite d’eccezione sarà Andrea Novino, influencer e formatore romano, che durante l’incontro, parlerà di futuro, di idee, di crescita personale ed utilizzerà tecniche di coaching che aiuteranno le persone a migliorarsi e a raggiungere i propri obiettivi.

L’evento, patrocinato dal Comune di Monteprandone, ha come scopo principale quello di avvicinare le persone all’impegno sociale collettivo, cioè a connettersi a vicenda, per trovare l’ispirazione e agire insieme per creare un impatto positivo nella società.

Un chiaro invito ad uscire fuori dagli schemi, a non aver paura di rischiare, ad avere fiducia delle proprie capacità e a sentirsi parte integrante di una comunità.

L’evento presentato da John Mark Nalocca, sarà introdotto dalla voce narrante di Brunello, noto speaker di Radio Azzurra, che interpreterà un interessante dialogo sul rapporto tra genitori e figli scritto da Alessandro Savino.

L’ingresso è gratuito e solo su prenotazione tramite piattaforma “Eventbrite” al seguente link https://www.eventbrite.it/e/891926344707 .