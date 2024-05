PEDASO – Una tragedia che ha scosso l’intera Riviera, quella di Pedaso [QUI il nostro precedente articolo].

Il conducente, Silvano Asuni, è stato immediatamente identificato e fermato con le accuse di omicidio, tentato omicidio e omissione di soccorso. Dalle sue prime dichiarazioni, è emerso che, spaventato dall’agguato del gruppo dei ragazzi che hanno danneggiato la sua vettura, si è dato alla fuga alla guida in compagnia di un suo amico, senza accorgersi di aver investito due soggetti, fra cui la vittima, Giampiero Larivera. La stessa versione è stata fornita dal passeggero. Erano, anzi, convinti che Larivera si fosse già allontanato a piedi.

Ancora a lavoro gli inquirenti per ricostruire le dinamiche dei fatti poiché il video a disposizione mostra solo la fuga della vettura e non i dettagli dell’investimento.

Dinanzi, poi, alle versioni contraddittorie di alcuni testimoni, coinvolti nell’aggressione ad Asuni e i suoi amici, l’avvocato dell’indagato ha dichiarato di voler chiarire le cause del decesso della vittima, per stabilire se le lesioni siano compatibili solo con l’investimento o ascrivibili ad altre cause.

Disposta ed eseguita l’autopsia sul corpo di Giampiero Larivera e al momento non si esclude nessuna ipotesi dall’investimento, all’aggressione, a una caduta.

Respinta, durante l’udienza, la richiesta del PM per la detenzione in carcere: Asuni resterà agli arresti domiciliari.