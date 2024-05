Di Annalisa Signorile SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Nella mattinata odierna si è tenuta la conferenza stampa riguardante l’incontro di rugby, che si terrà il prossimo 15 giugno alle ore 18 presso il campo Nelson Mandela, dove la Nazionale Italiana Under 20 sfiderà la Nazionale Spagnola Under 20.

Il sindaco Antonio Spazzafumo ha sottolineato l’importanza di questa terza edizione, ospitata nuovamente nella cittadina di San Benedetto, che aveva già accolto eventi simili nel 2019 e nel 2023 (VEDI QUI). “Mi aspetto una partita vincente! – ha detto il primo cittadino – per la città sarà una giornata dedicata allo sport e faccio un in bocca al lupo ai ragazzi della Nazionale”.

Anche il presidente della squadra di rugby di San Benedetto, Edoardo Spinozzi, ha parlato della partita di cartello in preparazione alla Coppa del Mondo a Cape Town, in Sudafrica. “Nella nuova tribuna realizzata al Nelson Mandela si cercherà di far vivere un’emozione unica – dice il presidente – voglio che l’evento sia indirizzato alle famiglie, per far appassionare i bambini e non solo a questo sport”.

Alla conferenza stampa era presente anche il team manager della Nazionale Italina under 20, Andrea Saccà, il quale ha spiegato l’importanza di arrivare preparati a Città del Capo. “Partite di peso si terranno dal 23 giugno al 21 luglio in Sudafrica, e affronteremo squadre come l’Irlanda, l’Australia e la Georgia”.

Il coach della Nazionale Italiana Under 20, Roberto Santamaria, ha ringraziato per l’accoglienza e l’ospitalità della città e per il coinvolgimento delle scuole che hanno visitato in mattinata. “Ci aspettiamo che San Benedetto possa trascorrere una bella giornata immersa nello sport – ha detto il coach – sarà un girone duro, con tappe importanti prima di arrivare alla Coppa del Mondo”.

C’è stato l’intervento di un giovane mediano di mischia che ha parlato a nome della squadra: “Desidero ringraziare il presidente, il comune e il sindaco che ci ha ospitato. Spero che molta gente venga allo stadio perché ne abbiamo bisogno dopo le ultime prestazioni. Abbiamo bisogno di un incoraggiamento morale!”

Ultimo, ma non per importanza, è intervenuta l’assessore allo sport, Cinzia Campanelli. “Per me è un onore aver ospitato questa squadra a San Benedetto – ha detto l’assessore – all’inizio la diffusione di questo sport avanzava con fatica, ma grazie anche all’intervento delle scuole si stanno trasmettendo i valori del sacrificio e del vigore di questa disciplina”.

Alla fine della conferenza stampa, il sindaco ha ribadito di aver voluto fortemente che la Nazionale Italiana Under 20 gareggiasse nella sua città.

Prima dei saluti, è stata consegnata la maglia e il gagliardetto ufficiale della nazionale al primo cittadino, seguiti dalle foto di rito.

Ora non resta che aspettare l’evento del 15 giugno, augurando buona fortuna a questi giovani atleti.

Biglietti per l’incontro sono disponibili in prevendita sul sito di TicketOne