GROTTAMMARE – Esattamente un anno fa domani, il 23 maggio 2023, Christian Rosati da poco diciottenne, ha vittoriosamente partecipato al programma dell’Eredità su RAI1, esortato dalla nonna Fiorella che avrebbe tanto voluto vederlo in televisione e tifare per lui.

Tutto è iniziato alcuni mesi prima quando la nonna, venendo a mancare il nonno suo primo fan e a cui il giovane talento teneva molto, è andata a vivere a casa sua per qualche mese. Proprio in quei pomeriggi, in cui, mentre studiava, la nonna vedeva il suo programma preferito (appunto l’Eredità), Christian ha cominciato a seguirlo insieme a lei e a giocare con lei per farle compagnia.

Così è nata l’idea d’iscriversi al gioco di RAI1 e dopo aver risposto a diverse domande, aver compilato il form ed essere stato sottoposto a un provino online su Skype, finalmente ha ricevuto quella chiamata dove gli si comunicava che avrebbe dovuto recarsi a Roma per registrare la prima puntata (era il 13 maggio, ma la registrazione è andata in onda il 23). Proprio nella primissima puntata ha vinto la cifra di 85.000 euro e ha dedicato la vincita alla nonna e al nonno scomparso il 10 marzo dello stesso anno. Per le 8 puntate successive, il talentuoso Christian è riuscito ad arrivare tra gli ultimi tre nel programma, in cui Grottammare è stata alla ribalta sulla rete Rai per ben una settimana.

La parola della vittoria alla “ghigliottina” è stata “basso” e questa parola, soprattutto associata a “volare”, ha rappresentato da sempre un insegnamento di vita per il giovane grottammarese, sintetizzato alla perfezione nel programma e mentalità che vuole continuare a mantenere nella vita. Il desiderio di continuare a essere ambizioso, sognare, credere nelle sue capacità e potenzialità, ma pur sempre volando basso e rimanendo umile e rispettoso nei confronti di chi lo circonda ed è proprio questa l’eredità che crede suo nonno abbia voluto lasciargli.

In un anno, pur continuando ad avere ottimi risultati all’università, Christian ha letteralmente bruciato le tappe nella sua più grande passione: lo spettacolo. Infatti, anche grazie all’associazione Lido degli Aranci, di cui è diventato un importante membro attivo, ha condotto diversi spettacoli teatrali e si è esibito in importanti palchi della regione come cantante. Ultima sua creazione infatti, il nuovo singolo “Stelle” uscito recentemente su tutte le piattaforme online, uno show man completo a cui gli si augura tutto il bene possibile.