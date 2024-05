SAN BENEDETTO – Nella riunione di martedì 21 maggio la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– lo schema di accordo quadro tra l’Ente e la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell’Università di Camerino per lo svolgimento di attività di ricerca e consulenza;

– lo schema di convenzione denominato “Intesa aggiuntiva” relativo al Programma Integrato di Promozione dell’Edilizia Sociale e di Riqualificazione Urbana – PIPERRU per la zona della Santissima Annunziata (quartiere Agraria);

– la schema di convenzione tra l’Ente e il Ministero della Difesa per l’impiego temporaneo dello spazio di parcheggio dell’ex-poligono di tiro di via Volta (ex-tirassegno);

– il nuovo schema di accordo tra il Comune di San Benedetto in qualità di ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale 21 e il Comune di Montalto delle Marche nell’ambito dello sviluppo di progettualità da proporre per il finanziamento con fondi PNRR sulla linea dedicata all’”autonomia degli anziani non autosufficienti”;

– la proposta di variazione di denominazione di viale delle Tamerici in “viale Andrea Pazienza” e di piazzetta Andrea Pazienza in “piazzetta della Vecchia Pescheria”;

– l’individuazione delle aree destinate a ospitare le attività di spettacolo viaggiante “Tappeti elastici”, “Baby kart” e “Circo Rony Roller”;

– una variazione agli stanziamenti di cassa necessaria a fronte di richieste di pagamento superiori;

– un aggiornamento del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026 a rinforzo del servizio di refezione scolastica e dei servizi sociali.