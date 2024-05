CASTEL DI LAMA – La G3 Incontra Volley di Castel di Lama, con una giornata di anticipo, ha conquistato la qualificazione alle semifinali dei playoff del campionato di prima divisione femminile, nelle quali affronterà la Luna Volley Servigliano, seconda del girone e battuta nell’ultimo turno della regular season.

Con questa vittoria le lamensi hanno chiuso la prima fase del campionato con sette vittorie consecutive, totalizzando dopo il giro di boa del campionato, ben sette punti in più rispetto al girone di andata. Un grandissimo risultato, ottenuto con sacrifici e dedizione, che le ragazze di coach D’Angelo si sono meritate durante tutto l’arco della stagione, restando sempre nella zona alta e fornendo spesso buone prestazioni.

Un grande girone di ritorno, è frutto di una crescita tecnica, tattica e mentale, costante e notevole di una squadra composta da sole ragazze che disputano ancora campionati giovanili. «Con grande entusiasmo e passione – ha detto coach D’Angelo – ci prepariamo ad affrontare in semifinale promozione la Luna volley di Servigliano per divertirsi e disputare grandi match da livello playoff, con la consapevolezza che tutto può succedere».

La gara di andata si giocherà domenica 26 maggio alle ore 17 al Palasport di Via Trieste di Servigliano, mentre il ritorno si disputerà domenica 2 giugno a Castel di Lama, alla palestra comunale di Via Adige. L’eventuale gara tre andrà in scena mercoledì 5 giugno a Servigliano. La vincente del turno di semifinale affronterà la vincente dell’altro scontro tra Olians Plast – New Flying e Tacchificio Giesse Teen Volley Rapagnano.