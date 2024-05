PEDASO – Countdown al CineTeatro di Pedaso, per la finalissima della prima edizione del Premio Capponi. Si comunica che la serata, prevista per venerdì 24 maggio alle ore 21.30, è stata posticipata al 31 maggio, sempre alla stessa ora.

Protagonista la rinnovata e brillante compagnia Gruppo Teatrale Pedaso, nata nel 1986 e capace di animare nella storia cittadina indimenticabili serate, allestendo commedie e sketch comici ad alta sensibilità, divertimento e attenta cura autoriale.

Il pubblico sarà condotto in quattro storie in unico atto, legate dal filo conduttore alla riconoscenza di Pippo Capponi. Un pioniere del teatro piceno, capace di credere nel talento giovanile; oggi quei giovani sono diventati adulti e proveranno a ricreare in scena quelle stessa magia, trasmessa a suo tempo, con polvere di stelle. Questi i performers, autori e tecnici in scena : Mary Napoleoni, Simonetta Peci, Cristian Chiodi, Emily Verdecchia, Andrea Maroni, Daniela Bracalenti e Marco Mellini, con il supporto di Jurgen Alunno e Mirko Ottoboni.

Uno spettacolo di gala finale che verrà condotto dalla show girl Martina Gasparrini e che vedrà la partecipazione di tutte le compagnie protagoniste di questa prima brillante rassegna: Gli Indimenticabili di Amandola, La Quinta Dimensione di Porto San Giorgio, Gli O’ Oscenici di San Benedetto e la compagnia Rattattu’ di Cupra Marittima.

Si scopriranno insieme alla famiglia Capponi, annunciata anche la presenza della celebre giornalista RAI Barbara Capponi insieme ai fratelli Sabrina e Giuseppe, i volti dei premiati, scelti tra i ben 104 attori in scena in svariati, innovativi ed eleganti generi teatrali. Grande attesa dunque per l’Artistic Picenum ed il Comune di Pedaso per l’ atto conclusivo. Una collaborazione che ha già spuntato un nobile obiettivo: riavvicinare e rieducare al teatro.