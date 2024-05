CANNES – “Avere i riflettori puntati su quella che è la tua più grande passione in un festival così grande e importante come quello di Cannes è stata un’emozione unica e immensa, quasi surreale. Ti ritrovi in una situazione che non avresti mai pensato di poter vivere”.

Così racconta Rosella Iobbi, la collezionista di Barbie nonché ideatrice e proprietaria del Museo delle Barbie di Ripatransone e presidente dell’associazione Sul Filo di un Sogno, reduce dal Festival di Cannes 2024.

Rosella è partita alla volta della famigerata kermesse cinematografica francese con la performer internazionale di burlesque Veruska Puff per partecipare alla trasmissione televisiva con interviste VIP “Anime di Carta”, realizzata da CIADD News di Pasquale Sciandra, dalla Paesi Uniti della Sabina di Paolo Polidori e condotta da Emanuela Petroni.

Nel corso del programma, Rosella ha raccontato la sua passione e la sua collezione, accompagnata da Veruska che ha posato come modella, interpretando tre modelli di barbie: Barbie Ponytail, la prima Barbie in assoluto del 1959; Barbie Enchanted Evening del 1960 e Barbie Day in the Sun della collezione “Hollywood Movie” (2000).

A Cannes, però, l’esperienza non si è limitata alla partecipazione alla trasmissione. Infatti, racconta Rosella: “In moltissimi, tra fotografi ed emittenti tv, ci fermavano per chiederci di raccontare la nostra storia e ciò che stavamo rappresentando. Una tv francese, dei ragazzi dell’Accademia delle Belle Arti di Frosinone con il loro blog dedicato alla moda “Web à poter”, fotografi ufficiali del Festival, un fotografo statunitense e moltissimi altri, così tanti da far fatica a ricordare tutti, si sono interessati a noi e alle mie Barbie. Siamo state davvero inondate di interesse e curiosità”.

“Le strade di Cannes – prosegue la collezionista – erano delle vere e proprie passerelle dove Veruska ha sfilato con gli abiti di Barbie Ponytail, Barbie Enchanted Evening e Barbie Day in the Sun. Lei è riuscita anche a percorrere il famosissimo red carpet.”

Continua il suo racconto Rosella: “Abbiamo visto molti personaggi vip, tra cui Francis Ford Coppola e i suoi attori che sfilavano sul red carpet in occasione della prima del suo nuovo film “Megalopolis”.

“A rendere tutto speciale – confessa la presidente dell’associazione Sul Filo di un Sogno – è stata Veruska, mia grandissima amica e l’unica che avrei portato con me. Di lei mi fido ciecamente e ho sempre pensato che sarebbe stata la persona più adatta ad affiancarmi in questa incredibile esperienza”.

“Ringrazio un’altra mia amica nonché presentatrice di Anime di Carta, Emanuela Petroni, che è stata la prima a credere in me proponendomi di partecipare al Festival di Cannes. Ora vorrebbe portarmi anche al Festival di Venezia!” aggiunge Rosella.

Intanto, però, Rosella Iobbi pensa ai progetti più vicini nel tempo: “Il 26-27-28 luglio, all’Agriturismo I Due Cipressi organizzeremo delle serate a tema Barbie, Disney e Lego con ospiti d’eccezione. Il 7 settembre saremo invece al Comune di Ripatransone con la collezione di Barbie”.

Di seguito il foto racconto delle giornate di Rosella Iobbi e Veruska Puff.