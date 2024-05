GROTTAMMARE – Fondi per 200mila euro alle politiche sociali, nuovi insediamenti artigianali in Valtesino, un regolamento per la Fiera di San Martino e il futuro del centro sportivo Tesino Nord sono alcuni degli argomenti su cui si confronterà il Consiglio cittadino nella prossima seduta di lunedì 27 maggio.

La discussione dell’ordine del giorno nella Sala Consiliare di Palazzo Ravenna avrà inizio alle ore 16, con una serie di interventi da parte dei gruppi consiliari promotori di mozioni, tra cui la proposta di sostituire i pioppi in via San Carlo (promossa dal gruppo Fratelli d’Italia), e interrogazioni, tra cui la tempistica dei lavori nella scuola via Alighieri, le aperture della Ricicleria comunale, il monitoraggio degli impianti fotovoltaici comunali e il mancato tributo della Città a Vincenzo Mollica (promosse dal gruppo “Grottammare c’è”). La seduta potrà essere seguita anche in diretta streaming dal canale Comune di Grottammare di You Tube.

Nel corso dei lavori verrà illustrato il primo Regolamento della Fiera di San Martino: il documento, che viene presentato per l’approvazione, raccoglie criteri e modalità di partecipazione alla manifestazione. All’ordine del giorno, ci sono anche le linee guida per l’affidamento in gestione del centro sportivo “Tesino Nord”, in vista della conclusione dei lavori di riqualificazione. La proposta che verrà presentata al Consiglio si avvale dei contenuti di una legge speciale sull’impiantistica sportiva (d.lgs. 38/21) che prevede l’affidamento a soggetti in grado di gestire l’impianto e realizzare le opere di finitura.

Per l’approvazione, c’è poi una variazione di bilancio comprendente la proposta di applicazione di una parte dell’avanzo di amministrazione accantonato, che, oltre alle risorse destinate alle spese del settore sociale (€ 206.876,61, di cui € 169.915,61 per spese correnti, finanziate con contributi specifici confluiti nell’avanzo), prevede: € 15.177,07 per la manutenzione straordinaria dell’edificio Kursaal (impermeabilizzazione del tetto) e € 7.974,79 per spese e rimborsi in conto capitale vari. In variante, anche l’iscrizione – in entrata e in uscita – dei valori scaturiti dal Piano Economico Finanziario della gestione integrata dei rifiuti approvato nel precedente Consiglio del 29 aprile, in adeguamento dei valori della TARI e dei costi relativi al ciclo di smaltimento dei rifiuti.

L’assise, inoltre, è chiamata a ratificare una pratica di Sportello Unico (Suap) relativa alla realizzazione di un capannone per l’insediamento di una nuova realtà artigianale-commerciale di revisione autoveicoli in zona Valtesino e approvare la proposta di variante al Prg.

Un’altra proposta di variante parziale al Prg porta l’attenzione del Consiglio su un’area in via Cilea, per la quale si chiede il cambio di destinazione da “turistico-ricettiva” a “residenziale” con riduzione di cubatura e indice fondiario.