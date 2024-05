GROTTAMMARE – Il Comune chiama a raccolta artigiani, hobbisti e creativi interessati a partecipare al Mercatino estivo “De Legrotte”, in programma tutti i martedì dal 2 luglio al 3 settembre. La novità di quest’anno riguarda il luogo della manifestazione, che si terrà interamente sul viale est del Lungomare della Repubblica. La presentazione delle domande di partecipazione scade il 30 maggio.

La caratteristica del Mercatino “De Legrotte” è quella di mettere in mostra esclusivamente prodotti (non alimentari) di Artigiani e opere artistiche di Hobbisti e Creativi. Gli Artigiani devono essere iscritti all’Albo delle imprese artigiane; nel caso di Hobbisti e Creativi, è necessario possedere il tesserino rilasciato dai Comuni della Regione Marche (per i residenti in territorio regionale) o vidimato dal Comune di Ancona per il corrente anno (per i non residenti).

Le domande accolte concorreranno alla formazione della graduatoria di assegnazione dei posteggi, secondo i criteri di priorità dettagliatamente descritti nell’avviso pubblico: per la categoria Artigiani, si terrà conto del maggior numero di presenze all’edizione 2023, della data di iscrizione al Registro Imprese, della data di presentazione della domanda; per le categorie Hobbisti e Creativi, si terrà conto del minor numero di presenze rilevabili dal tesserino vidimato per il corrente anno e della data di presentazione della domanda.

L’avviso pubblico, le tariffe da corrispondere e tutti gli elementi per presentare domanda di partecipazione sono consultabili nella sezione “Avvisi e Bandi” del sito istituzionale. Per chiarimenti, gli uffici comunali sono disponibili ai seguenti numeri: 0735.739205 – 739225.

https://www.comune.grottammare.ap.it/documenti/mercatino-de-legrotte-2024/