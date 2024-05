SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Andrà in scena martedì 28 maggio, alle ore 21, presso il teatro Concordia di San Benedetto, “Foglie ” (Leaves Feuilles Hojas Blätter), un reading poetico a più voci, ispirato all’omonima raccolta di haiku di Francesco Tranquilli, organizzato dall’associazione VisionAria APS con il patrocinio del comune di San Benedetto.

L’haiku è un genere letterario giapponese; si tratta di una poesia breve formata da tre versi e diciassette sillabe distribuite con una precisa regola nei tre versi: 5/7/5. La peculiarità di questa raccolta consiste nel fatto che le 180 poesie che la compongono, nate non come semplice gioco letterario, ma seguendo gli umori, il tempo e i giorni dell’autore, sono state scritte in cinque lingue diverse: italiano, francese, inglese, spagnolo, tedesco (più uno in napoletano) e sono state riviste e pronunciate più volte per essere sicuri della loro corrispondenza alla regola di base tipica degli haiku. Inoltre, questo è il primo libro di haiku poliglotta che sia mai stato pubblicato finora. La silloge, come spiega l’autore nell’introduzione, si doveva intitolare “Fuoco”, come risposta a “Neve” di Maxence Fermine, un libro di haiku tradotti in francese che, però, non rispettano la scansione sillabica tipica degli haiku. “Ma poi la mia illustratrice designata fin dal 2021 – continua sempre l’autore- mi ha proposto di illustrarla con delle foglie. E io ho pensato che, in quasi tutte le lingue (italiano quasi escluso) la foglia e il foglio di carta hanno lo stesso nome: leaf, feuille, hoja, Blatt. E così non solo il titolo è cambiato, ma si è moltiplicato. E i fogli (o le foglie) ora aspettano il vento di chi le sfoglierà”.

Nello spettacolo, introdotto dall’attrice Maria Grazia Giovanozzi, l’opera verrà presentata secondo una modalità anch’essa inedita, cioè attraverso una lettura integrale del testo, resa possibile dalla brevità degli haiku. Voci di attori diversi reciteranno gli haiku in ciascuna delle lingue in cui sono scritti: Valentina Pacetti in spagnolo, Moira Vespasiani in francese, Alessandro Tranquilli in inglese, Diana Mewes in tedesco, mentre l’autore stesso, Francesco Tranquilli, leggerà fuori scena gli haiku in italiano e quelli “sperimentali” scritti in tre lingue (una per ogni verso). Ogni sequenza di “Foglie” sarà anche accompagnata da una composizione musicale differente, tutte eseguite dal giovane pianista sambenedettese Italo Bruni. Oltre a molti brani popolari del repertorio pianistico e ad alcune trascrizioni realizzate ad hoc, Bruni regalerà al pubblico anche quattro sue composizioni inedite e un brano scritto da Francesco Tranquilli. Si esibirà sul palco “a sorpresa” anche la giovanissima Lucia Caropreso, allieva di Bruni. Ad impreziosire la serata, inoltre, l’esposizione dei 14 acquerelli realizzati per il libro da Valentina Pacetti, tra cui sono state scelte le due immagini di copertina.