ALBA ADRIATICA – La manifestazione, organizzata dalla Beach Sport in collaborazione della Federazione Italiana Rugby Abruzzo, è riservata agli atleti under 14 e si svolgerà alla Umby Racing Arena dello stabilimento Al Faro sabato 8 giugno, con inizio alle ore 15.

Il torneo, gratuito, è diventato oramai un classico per quelle società che fanno rugby giovanile. Il direttore tecnico della Fir Abruzzo, Antonio Colella, ha diramato l’invito a tutte le società di Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo. Si vedrà chi riuscirà a strappare il titolo agli aquilani della Experience che lo scorso anno vinsero, in una finale tutta in famiglia, 7-5 contro Experience B.

Si svolgeranno delle mini partite con due tempi da 10’ con le squadre suddivise in gironi da tre. La Beach Sport e il rugby è oramai un binomio oramai indissolubile e consolidato negli anni. Dalle finali di campionato italiano di beach rugby svolte nel periodo pre covid a questa nuova avventura con i giovani che sta regalando molte soddisfazioni.

La manifestazione si svolgerà tutta nella giornata di sabato e terminerà con la ricca premiazione e la gioiosa merenda finale offerta dallo stabilimento Al Faro.