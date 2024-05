SAN BENEDETTO – Di seguito, nel virgolettato, le parole di una paziente del Dottor Massetti e della sua équipe. Sono parole di gratitudine e speranza che sono state condivise con il principale proposito di ricordare a tutti i cittadini che non bisogna fare di tutta l’erba un fascio. Della sanità pubblica si parla sempre male, eppure, anche nel nostro ospedale sambenedettese, ci sono reparti e dottori in gamba.

Professionisti che amano il loro lavoro e i loro assistiti, spesso costretti a subire condizioni lavorative non favorevoli.

“Con queste mie righe vorrei esprimere un elogio al dottor Massetti e alla sua equipe, e un appello per un sostegno adeguato al reparto di Terapia del dolore. Con profonda gratitudine e ammirazione, desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento per l’eccezionale cura e supporto che mi avete fornito negli ultimi mesi.

Dopo anni di peregrinazioni e sofferenze dovute a fibromialgia e cefalea cronica, finalmente ho trovato nella mia stessa città la risposta che cercavo. Per anni ho affrontato un percorso, difficile e costoso, di visite mediche, esami, controlli e trattamenti che non riuscivano a dare sollievo ai miei dolori cronici. La fibromialgia e la cefalea hanno reso la mia vita un inferno, privandomi della gioia e della serenità.

Tuttavia, la vostra competenza e dedizione hanno rappresentato un faro di speranza. Nel vostro reparto ho trovato, innanzitutto, ascolto e comprensione per le mie esigenze, e infine le soluzioni efficaci per il mio dolore. Grazie a voi, ho riscoperto una qualità di vita che pensavo perduta per sempre.

Vorrei mandare questo messaggio ai miei concittadini e a tutti coloro che, come me, soffrono di dolore cronico: non perdete la speranza: a volte, senza fare i “viaggi della speranza”, si possono avere le risposte efficaci al problema dolore proprio grazie alla professionalità dei nostri medici. La nostra salute e il nostro benessere sono una priorità, e nelle mani giuste, è possibile ritrovare la luce

C. F. “.