TORINO – Prosegue la scia vittoriosa della Synergie Fermana che, nella seconda giornata del Campionato di Serie A di Sitting Volley, porta a casa altri sei punti dalla impegnativa trasferta di Chieri.

In Piemonte i gialloblù chiudono con parziali netti per 3-0 sia la sfida contro l’Acqua San Bernardo Cuneo (18-25, 19-25 22-25) che il match contro i padroni di casa della Diasorin Fenera Chieri (12-25, 10-25, 12-25).

Forte delle altre due vittorie, ottenute domenica scorsa a Pordenone, la Synergie Fermana chiude così in testa al girone con 11 punti e accede alla Final Four scudetto in programma il 22 e 23 giugno a Parma, la sesta finale scudetto consecutiva per i gialloblù.

Insieme ai fermani si qualificano a caccia del tricolore la Gioco Parma VC Cesena, seconda del girone A, e il Nola Città dei Gigli e TC Volley Academy Olevano, prime due classificate del girone B.

Questo il roster gialloblù, guidato dal coach Lorenzo Giacobbi: Federico Ripani, Nicola Bianchi, Luca Vallasciani, Cristiano Crocetti, Sergio Venanzoni, Riccardo Rossi, Alessandro Issi, Alessandro Postacchini, Maurizio Ciotola.