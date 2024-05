SAN BENEDETTO – Iniziativa nazionale tenuta in 28 località italiane, ideata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per la piazza di San Benedetto, affidata al Centro di Formazione Misericordie delle Marche, in collaborazione con il Rotary Club di San Benedetto del Tronto Nord.

Grande è stata la partecipazione dei cittadini che, con molto interesse, hanno seguito le manovre salva-vita di rianimazione cardiopolmonare con l’ausilio del defibrillatore semi-automatico.

Le manovre sono state simulate dai Formatori regionali delle Misericordie d’Italia. Molti giovani hanno deciso di provare il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale e si sono prenotati per i futuri Corsi di B.L.S.D. di Comunità che il Centro di Formazione organizzerà.

Giornata culturale di informazione sanitaria pienamente riuscita.