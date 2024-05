OSIMO (AN) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella mattinata di oggi, 20 maggio, alle ore 07:30 circa, a Osimo in via Chiaravallese, per un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture.

La squadra VVF di Osimo ha effettuato la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. La conducente di una delle auto coinvolte è stata curata sul posto dal 118.

Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso.