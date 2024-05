Di Walter Del Gatto

COCO: 6 Tutto sommato fa la sua onesta partita senza sbavature dimostrando buona sicurezza tra i pali, il goal subito non è certo colpa sua. Peccato.

ZOBOLETTI: 6 Entra nel secondo tempo per fare sostanzialmente il marcatore aggiunto nella speranza di portare la vittoria a casa, fa il suo dovere e null’altro gli potevamo chiedere.

SIRRI: 5,5 Non è la prima volta che inciampa in una disgrazia, sfortuna? Forse si ma resta il fatto che la sua buona partita viene macchiata dall’ennesima sbavatura.

SBARDELLA: 6 Buona partita per il difensore che per tutto l’incontro concede poco mantenendo sempre buona concentrazione.

PAGLIARI: 6 Dalla sua parte agisce un certo Banegas che in campionato ha dimostrato di essere uno dei migliori del girone , ma stavolta il terzino non concede gli stessi spazi della volta scorsa anche se limita la propensione offensiva.

CHIATANTE: 6 Ancora una buona sufficienza per il ragazzo che dimostra ancora una volta di interpretare bene il ruolo di esterno difensivo anche se deve migliorare tecnicamente nel fraseggio con i compagni.

BARBERINI: 6+ Bravo a gestire le distanze con i reparti e dare ordine e fluidità alla manovra, qualche errore di troppo in palleggio a fine campionato ci può stare.

PAOLINI: 6+ Dinamismo e buona qualità tecnica sono state le sue virtù nella partita odierna dimostrando che l’integrità fisica gli restituisce il giusto valore.

BONTA’: 4,5 Entra nel secondo tempo a sostituire sostanzialmente proprio Paolini ma a ancora una volta delude sotto ogni profilo, probabilmente non riesce a trovare una giusta dimensione con questa squadra.

SENIGAGLIESI: 6+ Nel primo tempo gioca più basso di altre volte e con maggior diligenza, cerca di dosare le energie risultando più efficace di altre volte.

BATTISTA: 6,5 Un assist al bacio che permette un goal facile facile, ma oggi non solo quello tante altre volte scappa via creando scompiglio e superiorità.

LONARDO: 5,5 Bello e cattivo tempo per lui in questa partita, dimostra di avere ampi margini di crescita perché oggi ha evidenziato tante buone cose ma deve imparare ad giocare maggiormente a testa alta.

TOMASSINI: 7 Realizza il goal del vantaggio e offre un pallone al compagno di squadra che doveva solo essere toccato in goal, la sua partita oggi quasi perfetta.

MARTINIELLO: 5 L’errore sotto porta condanna la Samb alla sconfitta dei play off, nei momenti cruciali non si può perdere quella concentrazione che in questi casi il calcio spesso non perdona.

CARDONI: 6+ Merita anche qualcosa in più, quando la palla è nei suoi piedi crea sempre superiorità numerica dimostrando tutto il suo talento.

SCIMIA: 5,5 Il suo ingresso avviene nel momento di maggior confusione in cui rimedia anche un espulsione.

MANCINELLI: 6,5 E’ chiaro che in queste partite ha cercato di perseguire quella qualità tecnica che la squadra avrebbe dovuto dimostrare in campionato e in parte c’ è riuscito, nel primo tempo distanze tra i reparti sempre ottimali, bene anche la circolazione di palla e le debite coperture, insomma sul piano tattico per tutta la partita nulla da dire, la vittoria l’avrebbe meritata tutta, la fortuna non è stata dalla sua parte, in ogni caso merita ogni miglior augurio per il proseguo di carriera.

ARBITRO: 6 Tutto sommato dirige una buona partita anche se su Battista commette un errore grossolano non fischiando il fallo che avrebbe dovuto decretare l’espulsione del portiere.