L’AQUILA – Segui gli aggiornamenti di L’Aquila-Samb, finale play off di Serie D Girone F.

FORMAZIONI

L’AQUILA (4-3-3): Michielin 05, Bellardinelli 03, Giulidori 04 (50′ Orsi 04), Costa, Del Pinto, Marcheggiani, Banegas (110′ Del Moro 05), Alessandretti (70’Angiulli), Di Santo 05 (80′ Mandrelli 04), Mantini, Brunetti.

A disposizione di mister Cappellacci: Cerroni 05, Modesti, Alessandro, Pisciotta 05, Persiani.

SAMB (4-4-2): Coco 03, Pagliari 04, Sbardella, Sirri, Chiatante 04 (80′ Cardoni 04), Paolini (84′ Scimia), Barberini, Battista (73′ Bontà), Senigagliesi (75’Martiniello), Lonardo 05 (60′ Zoboletti 05), Tomassini.

A disposizione di mister Mancinelli: Ascioti 04, Sciarra 05, Pietropaolo 0, Toure 05.

ARBITRO: Sig. Maksym Frasynyak (sez. Gallarate) assistito dai sigg.ri Ivan Melnychuk (sez. Bologna) e Lorenzo Gatto (sez. Collegno).

CRONACA

10′ Prima fase di studio tra le due squadre, con l’Aquila che tenta di attaccare con lanci lunghi dalla difesa ma in due occasioni Coco è uscito con i tempi giusti anticipando l’attaccante.

15′ Angolo guadagnato dalla Samb. Se ne occupa Senigagliesi che batte corto verso Battista, il numero 11 però perde palla e l’azione sfuma.

17′ Brutto fallo di Del Pinto su Senigagliesi che si tiene la caviglia destra. Staff medico in campo per medicarlo.

24′ Calcio di punizione in favore dalla Samb dalla trequarti, batte Senigagliesi che si è ripreso. Palla sul primo palo deviata in angolo da Mantini. Nulla di fatto sul corner seguente.

35′ Colpo di testa di Banegas che vince il duello aereo con Sirri e la mette di poco alta sopra la traversa. E’ la migliore occasione degli abruzzesi fino a questo momento.

40′ Corner per i padroni di casa, Banegas prova il mancino al volo in contro balzo, ma Coco blocca.

44′ Battista resta a terra dopo un’uscita a valanga di Michielin. Per l’arbitro non c’è nulla.

45+2′ Finisce senza ulteriori emozioni la prima frazione. 0-0.

SECONDO TEMPO

55′ TOMASSINI GOL! Cambia tutto al Gran Sasso. Gran discesa di Battista sulla sinistra che entra in area e con l’esterno destro pennella al centro per Tomassini che deve solo spingerla in porta da due passi. Samb avanti col bomber.

60′ Esce Lonardo ed entra Zoboletti. Corner, Sirri fa una rovesciata e la palla termina di poco sopra la traversa.

73′ Cambio nella Samb, fuori Battista dentro Bontà.

80′ Cross di Orsi da destra ma Coco esce e blocca in presa alta con sicurezza. Nel frattempo, esce Chiatante ed entra Cardoni.

85′ Altro cambio per mister Mancinelli. Fuori Paolini e dentro Scimia.

89′ GOL MANGIATO DALLA SAMB! Grande occasione sprecata da Martiniello che innescato da Tomassini, tutto solo davanti al portiere calcia in curva.

90′ Ancora Martiniello col destro da media distanza, Michielin miracoloso.

90+2′ Marcheggiani vicinissimo al pari, colpo di testa fuori di pochissimo.

90+5′ Pareggio dell’Aquila. Cross dalla trequarti, cross di Marcheggiani, Sirri prova a deviarla in scivolata ma la traiettoria diventa beffarda per Coco che è colto in controtempo sul suo palo. 1-1. Così si andrebbe ai supplementari.

90’+6 Ed è così la sfida proseguirà fino al 120′

SUPPLEMENTARI

PRIMO TEMPO

95′ Ritmi bassi ora per la Samb, che deve resettare la mente dopo la doccia fredda del gol subito a tempo quasi scaduto.

99′ Giallo per Bontà per un’entrata in ritardo su Mandrelli.

103′ Angolo per la Samb che deve segnare, ma Michielin è attento.

104′ Contatto e scintille tra Angiulli e Barberini.

105′ Finisce senza recupero il primo tempo supplementare, 1-1.

SECONDO TEMPO

110′ Cross di Orsi da sinistra sul secondo palo per Alessandro che in spaccata calcia sull’esterno della rete.

115′ Ancora Alessandro che si mette in proprio, palla sul fondo dopo la deviazione decisiva di Pagliari. Angolo per L’Aquila, giallo per Orsi che ha protestato.

118′ Scimia espulso per un brutto fallo di frustrazione. Animi caldi e nervi tesi in questo finale. Rosso anche per mister Cappellacci.

120′ Sono 3 i minuti di recupero. Punizione per la Samb, batte Barberini per Martiniello che al volo non trova il bersaglio.

120+3′ Non succede più nulla, L’Aquila-Samb 1-1, gli abruzzesi vincono i play off del Girone F di Serie D.

L’Aquila-Samb finisce 1-1 al termine dei supplementari. L’errore sotto porta di Martiniello e l’autogol di Sirri consegnano la finale Play-off agli abruzzesi