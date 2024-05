GROTTAMMARE – Gli studenti universitari del College Concordia (Moorhead, Minnesota) hanno visitato e camminato per i luoghi più suggestivi di uno dei borghi più belli Italia, il Vecchio Incasato di Grottammare.

I primi passi del tour della cittadina di mare sono stati mossi dalla panchina Franz Liszt per raggiungere Piazza Kursaal e il Museo dell’Illustrazione Contemporanea. Non è mancata una foto al Palazzo Fenili luogo che ospitò il compositore ungherese Franz Liszt e la chiesa San Pio V.

Il gruppo americano ha raggiunto il borgo antico, dal Museo Sistino nella Chiesa S. Giovanni Battista per poi arrivare alla vetta nel Castello con veduta panoramica. Gli studenti hanno, così, avuto la possibilità di conoscere Grottammare, un luogo ricco di storia, cultura e arte. Tornato in visita, dopo tanti anni, anche Eric Dregni, docente universitario e giornalista conosciuto nel Minnesota per una esperienza al Lago del Bosco del Concordia Language Village.