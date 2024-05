FERMO – Tragedia a Pedaso, nel fermano. È successo ieri notte, 17 maggio, dopo una serata fra amici.

Un automobilista, alla guida della sua auto, ha investito e ucciso un uomo di circa 50 anni nei pressi di Via Garibaldi. Secondo quanto riportato dall’Ansa, anche un ragazzo di Campofilone è rimasto ferito nell’impatto: il conducente avrebbe diretto la macchina verso un gruppo di ragazzi. I militari sono riusciti tempestivamente a identificare e fermare l’automobilista.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario e i Carabinieri per i rilievi del caso. Sono attualmente in corso le indagini per cercare di stabilire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

Dalle testimonianze e dai video del sistema di videosorveglianza, sembrerebbe che la vittima e l’automobilista avessero trascorso la serata insieme e con altri amici e, poi, in un bar, siano finiti in discussione con un gruppo di ragazzi. Gli uomini si sono allontanati e l’automobilista è salito in macchina con un amico, a quel punto pare che le beffe dei giovani siano continuate e che abbiano arrecato anche danni all’auto. Nel tentativo di ripartire velocemente, è rimasta coinvolta la vittima, Giampiero Larivera.

A lavoro le forze dell’ordine per dare risposta a tutti gli interrogativi.