CUPRA MARITTIMA – Insieme al coach Leandro Lobrauco e al direttore sportivo Matteo Gianfreda, Spinozzi ha illustrato il progetto che prevede il coinvolgimento degli studenti del comune di Cupra Marittima frequentanti l’ultimo anno della primaria e tutte le classi della secondaria di primo grado. L’attività è stata accolta con favore dal sindaco, entusiasta del progetto che prevede la scuola rugby gratuita per tutti i partecipanti.

Il progetto prenderà il via a settembre: tutti i bambini e i ragazzi interessati di Cupra Marittima potranno iniziare ad allenarsi e conoscere il gioco del rugby, con 2 appuntamenti settimanali svolti dagli stessi allenatori che seguono la squadra di Serie B dell’Unione Rugby San Benedetto.

‘Questo è un grande passo’ afferma Spinozzi, ‘Cupra Marittima sarà la prima città da cui il progetto Rugby Town partirà. Il desiderio è quello di portare il rugby nei comuni importanti del territorio, affinché i giovani e le famiglie possano usufruire di competenze altamente professionali senza doversi spostare per raggiungere il nostro centro sportivo di Porto d’Ascoli. Inoltre, Cupra Marittima è la città natale di Jacopo Silla, un giovane atleta talentuoso che gioca in Serie A e che sarà di esempio per molti altri ragazzi.’

‘Sono felice di questa opportunità’ dichiara il sindaco Piersimoni, ‘una vera possibilità per i nostri giovani di avvicinarsi allo sport, avere l’occasione di confrontarsi e valorizzare le loro energie e le loro risorse in uno sport etico e d’inclusione’.