SAN BENEDETTO – Dal 5 al 9 giugno, il Circolo Tennis Maggioni sarà il fulcro di un evento sportivo e sociale di notevole portata, con il Rotary Club di San Benedetto che organizza un Torneo Internazionale di Tennis. Un appuntamento che, non solo attirerà l’attenzione degli appassionati locali, ma vedrà la partecipazione di rotariani e dei loro accompagnatori provenienti da tutto il mondo, che giungeranno in Riviera e nel Piceno.

Le iscrizioni sono state aperte da alcune settimane e già si sono registrate numerose adesioni sia da atleti sia da appassionati di tennis di tutte le età, provenienti non solo dall’Italia ma anche da diverse zone d’Europa e del mondo. Esempi tangibili di questa partecipazione internazionale includono l’arrivo di alcuni partecipanti provenienti dal Brasile e dall’Australia, che aggiungeranno una dimensione internazionale e cosmopolita alla competizione.

I match avranno luogo sui campi del Circolo Tennis sambenedettese, ma l’evento non si limiterà alle sfide sportive. Sarà caratterizzato da numerosi momenti conviviali e di scoperta del territorio piceno. I partecipanti saranno accolti e ospitati negli accoglienti alberghi della Riviera delle Palme, dove avranno l’opportunità di immergersi non solo nell’atmosfera del torneo, ma anche nelle bellezze naturali e culturali del territorio circostante.

Attraverso visite organizzate, avranno la possibilità di scoprire la bellezza della costa picena e i tesori nascosti dell’entroterra, con particolare attenzione riservata alla Città d’arte di Ascoli Piceno. Queste escursioni non solo offriranno momenti di relax e svago, ma serviranno anche a promuovere l’enogastronomia locale, permettendo ai partecipanti di gustare le prelibatezze culinarie del territorio.

Inoltre, gli ospiti avranno l’eccezionale opportunità di incontrare e conoscere Simone Vagnozzi, l’allenatore di Jannik Sinner, tennista numero 2 al mondo e promessa del tennis globale. Vagnozzi è di casa al Maggioni, dove gestisce un’accademia di pregio per i giovani talenti della racchetta. Questo incontro con una figura così influente nel mondo del tennis aggiungerà un tocco di prestigio e eccellenza al già importante programma del torneo.

Come detto l’organizzazione è del Rotary Club di San Benedetto, presieduto da Giuseppe Formentini. «Il Club è stato protagonista già in passato di eventi di questo genere – afferma – e abbiamo deciso di ripartire con slancio dopo gli anni del COVID. Questo torneo sarà un’occasione per promuovere San Benedetto, la Riviera delle Palme e il nostro territorio nel suo complesso, ma anche per condividere nuove amicizie e creare nuove partnership. Stiamo lavorando con l’obiettivo di rendere questo appuntamento una tappa fissa del calendario degli eventi sportivi della Città».