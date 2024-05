SAN BENEDETTO – La Bella Otero, anche nota come Carolina Otero, è stata una ballerina e attrice spagnola. Ha passato la sua vita fra Spagna, Francia, Russia e Stati Uniti. È lei la protagonista del musical in lingua “La bella Otero – L’ultima intervista” dell’I.I.S. Augusto Capriotti. Gli alunni insieme con gli insegnanti, che sono stati una guida nelle lingue e nel mondo del teatro, hanno collaborato con passione e instancabile dedizione per realizzare lo spettacolo a 360°.

Il Dirigente Scolastico, Professor Enrico Piasini, ha detto: “Quello che andrà in scena giovedì 23 maggio al Palariviera di San Benedetto non è “solo” uno spettacolo teatrale. La Bella Otero è un personaggio che ha girato il mondo per motivi personali e professionali, così lo spettacolo è stato letteralmente costruito in maniera inedita, facendo partecipare tutte le lingue studiate nella scuola: italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco e cinese, lingua inserita quest’anno nel piano di studi scolastico. Un modo, insomma, per concretizzare la ricchezza del viaggio e delle culture nelle lingue, connettendoli profondamente”. Queste le parole con cui ha aperto la conferenza di presentazione dell’iniziativa di questa mattina, 17 maggio.

L’autrice e coregista, Professoressa Paola Sguerrini, ha spiegato: “Questo è un musical sui generis: non ci sarà nulla di registrato. Tutte le musiche, scelte con coscienza storica, saranno suonate e cantate dai ragazzi. Anche i costumi sono stati confezionati dai ragazzi, direttamente dagli armadi dei nonni o anche dei bisnonni. In scena comunque ci saranno oggetti e costumi d’epoca, del 1905 per la precisione. Io ho letto la sua autobiografia “Ma Vie” e ho visto in Spagna lo spettacolo “La bella Otero“, con le coreografie di Rubén Olmo e, con i ragazzi, ho cercato di realizzare una vera e propria ricostruzione storica che fosse più fedele possibile. Un progetto in fieri che, in tutte le fasi di preparazione, ha visto personaggi e ragazzi conoscersi a fondo e avvicinarsi reciprocamente. Alla fine ogni alunno è entrato nei panni del personaggio che meglio gli si cucivano addosso”.

La coregista e assistente alla sceneggiatura, Gilda Luzzi, ha aggiunto: “Io ho un’esperienza pluriennale come regista e attrice di teatro ed è stato un piacere poter dare il mio contributo. All’inizio ero un po’ scettica perché non ero sicura che i ragazzi potessero interessarsi davvero al progetto. Lavorare con loro, invece, mi ha dato tanta gioia e tanta speranza. Non è vero che le nuove generazioni sono senza futuro e senza stimoli, bisogna dar loro fiducia perché hanno tanta voglia di fare e non sono certo estranei alla disciplina”.

Di supporto nello sviluppo di questo musical in lingua sono state le professoresse Daniela Marcozzi per la lingua cinese; Maria Allegretti per francese; Antonella Marconi per tedesco; Luisa Basili per spagnolo; Ines Del Valle Yepez per inglese.

Il musical, dunque, sarà in lingue diverse, ma resterà sempre comprensibile al pubblico, con un escamotage tutto da scoprire. La protagonista, vissuta 97 anni, sarà interpretata da tre diverse attrici.

I ragazzi e le ragazze hanno lavorato sodo e hanno realizzato davvero tutto: dalla grafica della locandina alle scenografie. È stata per loro un’occasione per mettere in scena e in pratica ciò che studiano quotidianamente. Le professoresse, infatti, hanno sottolineato come, anche nel mondo universitario, esistono metodi basati sul teatro per l’apprendimento delle lingue. Teatro è sinonimo di dono, un donare che è anche un donarsi. Significa imparare la disciplina e il valore del tempo, affinare la propria sensibilità e avere la possibilità di conoscere storie diverse, a volte lontane: un libro tenuto su assi di legno.

Lo spettacolo andrà in scena, sempre lo stesso giorno, al mattino per dare la possibilità a tutti gli altri ragazzi di essere spettatori; alla sera per le famiglie, le autorità e i dirigenti scolastici della provincia. Per accedere è richiesto un contributo volontario a partire da dieci euro, previa prenotazione. Per prenotare basta passare all’istituto scolastico o scrivere alla mail musical.inlingua@iiscapriotti.edu.it .