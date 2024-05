CAMERINO – Sotto il coordinamento della Prefettura di Macerata ed in sinergia con la locale Questura ed il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Macerata continua la campagna di natura informativa, divulgativa e formativa con incontri tenuti dai Comandanti dei Reparti dipendenti presso luoghi di aggregazione del territorio maceratese, per mettere in allerta i cittadini sul fenomeno delle truffe perpetrate online e a danno della popolazione anziana.

Nell’ambito della predetta iniziativa, la Guardia di Finanza di Camerino ha tenuto un incontro con i cittadini presso la biblioteca del Comune di Belforte del Chienti per fornire loro gli strumenti e i consigli più utili per cercare di mantenere sempre alta la guardia su questa specifica problematica.

Ai partecipanti sono state distribuite brochure/opuscoli esplicativi, sono state illustrate le varie tipologie di truffe e sono stati formulati specifici suggerimenti al fine di riconoscere, evitare e bloccare prontamente il fenomeno fraudolento. Inoltre, sono stati evidenziati i riferimenti per le comunicazioni con gli organi competenti, da interessare in caso di necessità, al fine di poter consentire prontamente il rintraccio dei responsabili da assicurare alla giustizia.

A conclusione dell’incontro le persone che hanno partecipato all’evento hanno rivolto numerose domande al personale della Guardia di Finanza, non solo per comprendere meglio i rischi e le buone pratiche da mettere in atto per evitare le truffe online, ma anche per ricevere indicazioni su come potersi sottrarre a minacce, aggressioni fisiche e rapine, fenomeni che, sempre più di frequente, vedono coinvolte le persone anziane a causa della loro maggiore vulnerabilità.

La Guardia di Finanza opera costantemente al fianco delle fasce più deboli della cittadinanza, ponendosi come sicuro punto di riferimento anche nella prevenzione e nel contrasto delle varie tipologie di truffe.