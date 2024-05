Questo gesto intende dare un segno chiaro: “basta con il discutere è necessario agire per rendere effettivo il lavoro della Consulta. L’organo deve passare dalla teoria alla pratica, contribuendo in modo utile e concreto, bisogna dare spazio a chi vuole creare un mondo accessibile a tutti“.

Di seguito riportiamo integralmente le proposte della Consulta per la disabilità del Comune di San Benedetto del Tronto:

● Il pieno coinvolgimento della Consulta nel Piano di eliminazione delle barriere

architettoniche 9(PEBA), introdotto dall’ art. 32 della legge 41/86. Identico impegno

per le progettazioni di lavori pubblici che permetterà di non commettere errori e

sottovalutazioni delle problematiche di accessibilità a tutti gli spazi urbani ed

extraurbani (strade, piazze, parchi, giardini, arredo urbano, parcheggi, trasporto

pubblico, semafori ecc.). E percorsi per ipovedenti con materiale preformato plastico

applicabile su pavimentazioni in asfalto, cemento o lastricato. Completi di mappe

tattili secondo le norme ADA e UNI 8207. E dotazioni di impianti sonori negli

ascensori.

● Dotare la Consulta di un ufficio dove riporre la documentazione e incontrarsi senza

vincoli di orario

● Realizzazione di scivoli, ove mancanti, su marciapiedi delle vie di maggiore transito e

in concomitanza di passaggi pedonali e percorsi per ipovedenti con collocazione di

semafori sonori.

● Maggior controllo da parte dei vigili urbani per il rispetto della legge 126/21, relativa

alle multe per chi occupa abusivamente, anche per pochi minuti, gli stalli gialli.

Controllo soprattutto dell’ originalità del tesserino e provvedere al ritiro dei tesserini

degli invalidi deceduti.

● Liberare tutti i marciapiedi del comune da : vasi, fioriere, biciclette e quant’altro, pena multe

adeguate per chi non rispetta le regole.

● Finanziamento di campagne promozionale per il rispetto dell’ accessibilità in tutti gli

esercizi pubblici, compresi alberghi e b&b, negozi e uffici principali.

● Realizzazione di un vademecum per illustrare la “città per tutti” con descrizione dei

luoghi accessibili

● Realizzazione di un sito web della Consulta per diffondere le attività e i fatti attinenti

la disabilità.

● Maggior controllo da parte dei vigili urbani per verificare il rispetto della accessibilità

nelle nuove costruzioni, negli esercizi pubblici anche non comunali, nei negozi, ecc.

Per la piena operatività si chiede l’ assunzione di un nuovo vigile.

● In caso di nuove pavimentazioni urbane esse vanno realizzate con materiali

sufficientemente duri tipo travertino, con scarsa resistenza al rotolamento e non

provocanti vibrazioni, riconoscibili tattilmente con il bastone bianco. Evitare

assolutamente l’uso di cubetti di porfido, manufatti grigliati, brecciolino, ecc.

● Collocazione di Park Tutor nei parcheggi riservati alle persone con disabilità e favorire

il loro trasporto tramite mezzi pubblici.

● Studio e realizzazione di un servizio di trasporto pubblico nelle zone collinari ad ovest

della Statale.

● Maggior impegno dell’ Amministrazione Comunale per la realizzazione di ascensori

presso la stazione ferroviaria.