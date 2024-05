Dopo oltre vent’anni di successi in Italia e con centinaia di migliaia di clienti soddisfatti, arriva la quarta generazione della Suzuki Swift in Italia. Potrete richiedere maggiori informazioni e visionarla in anteprima da Pieffe Auto il 18 e 19 Maggio presso la concessionaria Suzuki a Teramo (Via Alfonso Di Vestea, 3, 64100

Teramo TE), Giulianova (Via Galileo Galilei, 273, 64021 Giulianova TE) e Grottammare (Via Ischia, 316, 63066 Grottammare AP).

Configura ora la tua nuova Suzuki https://www.pieffeautogroup.it/auto/nuove/suzuki/.

Caratteristiche

Compatta, sportiveggiante e leggera: questi sono i pilastri del progetto Suzuki Swift. Nonostante la tendenza del settore verso misure e pesi sempre maggiori, la Swift rimane fedele alla sua identità. Nella versione 2WD, la Swift pesa meno di 1.000 kg e misura meno di 4 metri di lunghezza (3,86 metri), offrendo comunque cinque porte, altrettanti posti e un baule di 265 litri. La sua caratteristica trazione integrale la rende unica tra le rivali.

Design e Colori

Il nuovo design della Swift presenta un frontale più pulito con meno prese d’aria nella parte inferiore per un aspetto ordinato e aerodinamico. I fari sono stati ristilizzati con una firma luminosa a forma di “L”. Il cofano anteriore a conchiglia e le portiere posteriori tradizionali con maniglia sulla fiancata completano l’aspettodistintivo. La gamma colori offre quattro combinazioni bicolore e nove tinte monocolore, inclusi i nuovi Blu Oceania metallizzato e Verde Hawaii metallizzato.

Interni e Tecnologia

Gli interni della Nuova Swift sono completamente rinnovati, con una plancia impreziosita da finiture di alta qualità e un nuovo schermo da 9 pollici per l’infotainment. Il sistema offre comandi vocali, connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto, e i servizi del pacchetto Suzuki Connect.

Motore e Trasmissione

L’unico motore disponibile è un tre cilindri benzina da 1.2 litri con 83 cavalli, dotato di un sistema mild hybrid a 12 V per migliorare consumi ed emissioni. È possibile optare per la trazione integrale automatica AllGrip e il cambio automatico CVT.

Sicurezza

La Nuova Swift è dotata di una completa dotazione di assistenti alla guida, tra cui frenata automaticad’emergenza, monitoraggio dei limiti stradali, cruise control adattivo, mantenimento della corsia e monitoraggio dell’angolo cieco. Le funzioni connesse permettono la localizzazione remota del veicolo e notifiche di guida al di fuori di aree o orari prestabiliti.

Prenota un TEST DRIVE da Pieffe Auto e scopri di più sulla Nuova Suzuki Swift! Pieffe Auto concessionaria ufficiale Suzuki a Teramo, Giulianova e Grottammare.