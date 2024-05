SAN BENEDETTO – L’U.S. Samb comunica le informazioni sui biglietti per il match contro L’Aquila, valido per la finale playoff del campionato Serie D (girone F) ed in programma domenica 19 maggio allo stadio Gran Sasso (ore 16.00).

Per il settore ospiti sono disponibili 600 tagliandi al prezzo di €7.00 più diritti di prevendita (nessun ridotto previsto), acquistabili su tutti i punti vivaticket (no online) dalle ore 9 di venerdì 17 maggio fino alle 19.00 di sabato 18 maggio, con il botteghino ospite che rimarrà chiuso il giorno della gara: si specifica, infine, che i residenti AP potranno acquistare esclusivamente i biglietti per il settore ospiti.