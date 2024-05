TERAMO – Ieri sera, 15 maggio, poco dopo le 19, una squadra dei Vigili del Fuoco di Teramo è intervenuta sulla SS80 Variante di Teramo (Lotto zero), nel tratto tra Teramo centro e località Cona, in direzione Montorio, a seguito di un incidente stradale.

L’incidente è avvenuto tra una Fiat Punto, una Citroen C3, una Ford Focus e una Fiat Tipo, coinvolte in un tamponamento a catena. A causa del violento impatto la Punto si è ribaltata sul lato del conducente. Nell’incidente sono rimaste ferite sei persone non in modo grave che sono state trasportate in ospedale con tre autoambulanze.

Per estrarre uno di loro dall’abitacolo dell’auto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno anche collaborato con i sanitari per portare soccorso alle altre persone infortunate. L’intervento si è concluso con la messa in sicurezza i mezzi incidentati.

Durante le operazioni di intervento la viabilità è rimasta interrotta per tutta la durata delle operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati. Sul posto sono intervenute anche due pattuglie della Polizia locale di Teramo e della Polizia stradale per la regolazione del traffico e i rilievi dell’incidente.