FALCONARA MARITTIMA (AN) – Alle ore 14.30 di ieri, 15 maggio, i Vigili del Fuoco della sede centrale sono intervenuti in via Fiumesino per un incendio che ha coinvolto sterpaglie ed un canneto.

Il vento persistente in zona ha favorito il divulgarsi delle fiamme. Gli operatori VF sul posto, con l’ausilio di due autobotti ed un mezzo 4X4, hanno impiegato quasi tre ore per riportare la situazione sotto controllo prima di effettuare la bonifica della zona.

Circa 300 i metri quadrati di vegetazione distrutta.