Il suo nome, nel nostro territorio, è legato a Casa Famiglia Santa Gemma, noto istituto, da lui fondato in tempo di guerra, per accogliere bambini rimasti orfani e in condizioni di estrema povertà. Stiamo parlando di don Francesco Vittorio Massetti, laureatosi al Politecnico di Torino in ingegneria meccanica nei primi anni del ‘900 e divenuto sacerdote anche grazie all’incontro con il beato Piergiorgio Frassati che conobbe nel capoluogo piemontese. In occasione del 36esimo anniversario della sua morte lo ricordiamo con l’autrice Giulia Ciriaci che ha scritto un libro su di lui.

“Don Vittorio sicuramente è una figura ricca, complessa, grande, è una figura che non è conosciuta a San Benedetto sia perché è stata una persona molto riservata sia perché ha vissuto molta parte della sua vita fuori. La sua persona merita di essere tirata fuori perché è una ricchezza e un onore per San Benedetto e il libro “L’Amore che guarisce” è la prima forma embrionale per cercare di portare un po’ di luce su di lui” sono state le affermazioni iniziali della scrittrice che ha voluto anche sottolineare la sua sambenedettesità che, ha detto, “sta già nel suo nome Francesco Vittorio. Infatti fu chiamato Francesco perché, come era solito, si dava al bambino il nome del nonno paterno per una continuità, per questa radicalità con la propria famiglia ma gli fu dato anche il nome di Vittorio perché era nato il 7 ottobre, il giorno della Madonna del Rosario, ricorrenza legata alla vittoria di Lepanto nel 1571, una festività molto grande per la marineria di San Benedetto”.

Facendo riferimento poi alla fondamentale amicizia con Piergiorgio Frassati che costituì una svolta nella vita di don Vittorio, Giulia Ciriaci usa queste parole: “Quando va a Torino e conosce Piergiorgio vede una fede vera, di uno che crede e agisce di conseguenza e la sua vita viene capovolta tanto che arriva a dire che la sua permanenza a Torino aveva avuto senso solo nell’amicizia di Piergiorgio. Gli studi fatti avevano avuto si il loro valore ma non erano quelli su cui fondava la sua vita”.

Don Vittorio veniva chiamato “il matto di Dio”, appellativo particolare e sui generis. La nostra autrice ha spiegato e motivato questa espressione dicendo che don Vittorio “nonostante la precarietà si era rifiutato di fare assumere figura giuridica a Casa Famiglia Santa Gemma perché avrebbe significato ricevere dallo stato un qualche contributo, anche minimo e su quello avrebbe poggiato la sua sicurezza mentre lui voleva vedere che Dio operava nella sua vita e in quella dei bambini e così, con questa decisione, ha fatto un’azione grandiosa non solo verso i bambini ma anche verso tutta la cittadinanza di San Benedetto. Da qui l’espressione il matto di Dio perché andava contro ogni logica umana”.