SAN BENEDETTO – Via Mare, Il Viale dei Pini. Roberto Cameli, presidente di Questione Natura APS, critica apertamente la cementificazione operata dall’Amministrazione comunale e dichiara: “la bellezza della città non si misura in metri quadri di cemento, ma nella biodiversità, nella freschezza dell’aria, nella pace che solo gli alberi possono portare”.

Segue il comunicato:

«Questo comunicato vuole cominciare con una promessa categorica: ogni Pino abbattuto di via Mare verrà ripiantato al suo posto e negli anni a venire il nostro programma consiste nella messa a dimora di oltre 500 Pini tra marittimi, domestici e d’aleppo oltre che alla creazione della prima Pineta di Pino Silvestre, sarà un viaggio unico tra bellezza ed aroma.

Ecco la situazione degli alberi e della natura a San Benedetto del Tronto:

“Signore e signori, è giunto il momento di aprire gli occhi e guardare la realtà che ci circonda. San Benedetto del Tronto, la nostra amata città, sta vivendo una guerra silenziosa, ma devastante: una guerra contro gli alberi e le ultime praterie incolte che resistono ancora al cemento che minaccia di soffocarle.

Questa guerra non è una lotta tra nazioni, ma una lotta per la nostra identità, per il nostro territorio, per la nostra casa. Gli alberi, in particolare i pini che sono simbolo del nostro territorio, vengono abbattuti l’uno dopo l’altro, vittime di una politica che privilegia interessi egoistici a discapito della bellezza e della salute della nostra città e dei suoi abitanti.

San Benedetto del Tronto è diventata la città più cementificata delle Marche, ma questo non deve essere il nostro destino inevitabile. Dobbiamo alzarci e difendere con tutte le nostre forze ciò che resta della nostra natura, dei nostri viali alberati che da sempre caratterizzano la bellezza di San Benedetto e Porto d’Ascoli.

L’attuale amministrazione deve ascoltare il grido del popolo e capire che la bellezza della città non si misura in metri quadri di cemento, ma nella biodiversità, nella freschezza dell’aria, nella pace che solo gli alberi possono portare.

Vorrei anche ricordare a tutti di guardate la relazione fatta dall’agronomo incaricato dal comune, dove come scritto che ogni singolo Pino di via mare, anche quello già abbattuti, sono in perfetta salute, di conseguenza questa scelta va contro la legge stessa, in quanto i Pini sono specie protette ed è vietato il loro abbattimento se non per comprovati motivi di salute.

Chiedo a coloro che hanno responsabilità politiche di dimettersi e di restituire alla città ciò che le è stato strappato: la sua natura, la sua identità… la sua LIBERTÀ.

È tempo di riguadagnare la nostra città, di proteggere gli alberi e le ultime praterie incolte, di garantire un futuro verde per le generazioni a venire. La nostra città non può e non deve diventare un deserto di cemento. Abbiamo il dovere di difenderla, e lo faremo con ogni mezzo possibile.”

Questione Natura, questione di priorità!».