ASCOLI PICENO – Di seguito, nel virgolettato, la lettera trasmessa dalle Organizzazioni Sindacali alla Direzione Generale dell’AST di Ascoli Piceno circa le gravi violazioni contrattuali operate con la pubblicazione di una determina inerente gli andamenti occupazionali.

“Spett.le Direzione,

sebbene più volte le scriventi abbiano sollecitato la S.V. ad attenersi alle disposizioni contrattuali, va ormai preso atto che non vi è da parte Vostra una presunta inesperienza alla base degli errori commessi, ma piuttosto una chiara volontà di evitare il confronto con le Organizzazioni Sindacali.

Non può spiegarsi in altro modo la scelta di modificare nuovamente il PIAO, contenente il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale, senza palesare tale volontà alla delegazione di parte sindacale e anzi comunicandolo alla stessa solo dopo aver assunto il provvedimento. Si ricorda infatti che già quando, lo scorso 19 marzo, la Direzione aveva apportato altre modifiche allo stesso atto, le OO.SS. e la RSU avevano stigmatizzato tale illegittima azione perpetrata in spregio alla normativa sul confronto sindacale la quale contempla l’obbligo per la parte datoriale di fornire un’informazione preventiva al fine di avviare un approfondimento di merito sulle intenzioni dell’Amministrazione.

È dunque evidente che, avendo la Direzione operato nello stesso modo a distanza di meno di due mesi, la stessa non potrebbe oggi eccepire, come dichiarato allora, che il mancato confronto sarebbe dovuto all’urgenza di assumere l’atto e che comunque avrebbe operato in buona fede vista la presunta inconsapevolezza dell’obbligo di sottoporre tale materia alla controparte contrattuale.

Ma oltre a ciò, fatto ancora più grave ad avviso di chi scrive, la Determina de qua, la n.101, nel documento istruttorio recita:

“La Direzione Generale della AST di Ascoli Piceno ha di seguito ravvisato la urgente necessità di procedere alla ulteriore rettifica del PIAO ASTAP 2024-2026, […] per la rilevata sussistenza di errori di funzionamento di alcune formule del prospetto informatico utilizzato per

l’elaborazione del Piano occupazionale, con specifico riferimento agli allegati di seguito indicati:

– Allegato 6 – PTFP 2024-2026;

– Allegato 6/A – Quadro economico di gestione del tetto di spesa 2024-2026;

– Allegato 8 – Dotazione Organica 2024;

che, comunque, non comportano alcuna variazione dei contingenti di personale previsti nel PTFP 2024 – 2026”.

Eppure, mentre la Direttrice Generale dichiarava alla collettività a mezzo stampa l’assunzione di 20 unità di personale, veniva assunto un provvedimento in netto contrasto con questo: operando infatti un raffronto tra il PTFP della Determina n.101 del 13/05/2024 con l’ultimo vigente, ovvero quello allegato alla Determina n.62 del 19/03/2024, le variazioni ai contingenti di personale vi sono e sono lampanti.

Solo nel 2024 è previsto il taglio di ulteriori 18 unità di personale (di cui 9 medici, 2 dirigenti sanitari e 7 lavoratori del comparto); nel 2025 il dato complessivo del personale viene riprogrammato con la perdita di altre 10 unità e, nel 2026, altre 13. Di fatto, dunque, dal prossimo anno, la spesa per il personale continuerà a subire tagli importanti e l’AST di Ascoli Piceno risparmierà dalle cessazioni di personale più di quanto sosterrà per le assunzioni, continuando a perseguire l’obiettivo dello smantellamento della sanità pubblica picena.

Visto quanto sopra considerato, il provvedimento summenzionato è pertanto da considerarsi sospeso nell’efficacia e le scriventi Organizzazioni Sindacali chiedono l’immediata apertura del confronto sul PTFP e sugli andamenti occupazionali.

FP CGIL CISL FP UGL SALUTE FIALS NURSING UP”.