SAN BENEDETTO – Nella riunione di martedì 14 maggio la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– il vincolo di destinazione per la durata di cinque anni sullo spazio inclusivo realizzato all’interno del parco di piazza Kolbe;

– il documento di indirizzo alla progettazione per i lavori di realizzazione di scogliere sommerse lungo il litorale antistante la Riserva Naturale Sentina;

– il programma delle manifestazioni che si terranno in città nel periodo compreso tra giugno e settembre;

– la nuova valutazione dell’indennità di posizione per l’incarico di elevata qualificazione del Servizio dell’Ambito Territoriale Sociale 21;

– l’assegnazione alle liste ammesse alle elezioni per il rinnovo dei membri in quota all’Italia del Parlamento Europeo dei dodici spazi per la propaganda politica diretta.

