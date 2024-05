FERMO – Nella notte del 14 maggio, otto auto sono state avvolte dalle fiamme nel fermano, tra Fermo e Porto Sant’Elpidio. Due roghi a distanza di mezz’ora. A Fermo, zona Seminario, cinque sono state le macchine coinvolte; poco più tardi a Porto Sant’Elpidio, in Via Ancona, tre le vetture.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, sono attualmente in corso le indagini per risalire alla natura degli incendi e non si esclude che siano stati dolosi né che possa esserci una correlazione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Fermo e i Carabinieri.