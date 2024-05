In un momento storico in cui il mondo del lavoro fatica ad abbinare con efficacia domanda e offerta professionale, la Cna di Ascoli Piceno conferma il proprio impegno al fianco delle aziende e delle nuove generazioni per offrire reciproche prospettive di crescita sul piano occupazionale.

Sulla scia dei proficui incontri andati in scena nelle ultime settimane, nella mattinata di giovedì 9 maggio una delegazione di imprese della Cna di Ascoli Piceno attive nel campo dell’informatica e della chimica ha incontrato i ragazzi dell’Iis “Fermi-Ceci-Sacconi” di Ascoli in occasione di una Giornata di Orientamento al lavoro promossa dalla scuola in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia – rappresentata per l’occasione da Cesare Gabrielli – il Centro per l’Impiego di Ascoli e le associazioni di categoria – tra cui Cna – più rappresentative del territorio.

Dopo aver raccolto le proprie esperienze scolastiche e professionali in un curriculum, gli studenti hanno incontrato gli imprenditori attivi nel proprio settore in una serie di colloqui individuali, utili a chiarire eventuali dubbi e a presentare le proprie competenze professionali a dei potenziali datori di lavoro.

Accompagnati dal responsabile Cna Comunicazione Ascoli Piceno Federico Ameli, gli imprenditori del territorio hanno accolto con entusiasmo l’invito a tornare sui banchi di scuola, condividendo la propria esperienza con dei ragazzi estremamente motivati e pronti a mettersi in gioco nel mondo del lavoro.

In particolare, gli imprenditori hanno fornito consigli utili in vista di un futuro inserimento in azienda o di un possibile percorso universitario, apprezzando in particolare la disponibilità e le idee chiare messe in mostra dai ragazzi. Al termine dell’incontro, con grande soddisfazione dell’associazione e degli organizzatori dell’incontro, gli imprenditori Cna hanno manifestato interesse nei confronti di alcuni profili professionali tra quelli incontrati a scuola, confermando l’intenzione di proseguire nel percorso di collaborazione intrapreso dall’associazione e dagli istituti scolastici del territorio.

«Abbiamo avuto il piacere di confrontarci con dei ragazzi preparati e molto determinati, condividendo con loro consigli ed esperienze utili per affrontare al meglio la transizione tra il mondo della scuola e quello del lavoro – commenta Federico Ameli – Incontrare gli studenti, conoscere il loro punto di vista e discutere insieme di potenziali opportunità professionali è fondamentale per favorire l’inserimento di nuove risorse in settori che, in questa fase, fanno i conti con gravi difficoltà sul piano delle assunzioni e del ricambio generazionale».

«Al pari del primo, anche in questo secondo appuntamento abbiamo potuto contare sul contributo determinante delle associazioni di categoria e dei nostri partner – afferma il professor Giorgio Anelli – I nostri allievi sono stati ben preparati in vista di questo evento, a cui le imprese hanno aderito con entusiasmo per conoscere e attrarre gli specialisti di domani. Nel nostro istituto abbiamo intensificato il dialogo tra scuola e mondo delle imprese, nella consapevolezza che lo sviluppo del territorio passa attraverso le aule scolastiche e i luoghi di lavoro in una sinergia che si sta sempre più consolidando, anche grazie a iniziative come questa».