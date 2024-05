GROTTAMMARE – Nell’ambito dei provvedimenti emanati in occasione del 107° Giro d’Italia, è stata disposta la sospensione del servizio di scuolabus relativamente alle corse delle ore 12.40 (uscita scuola “G. Speranza”) e delle ore 13 (uscita scuola via Alighieri).

La decisione va ad unirsi all’ordinanza emessa dal Comando della Polizia locale (nr. 42 del 9 maggio), in merito alla dodicesima tappa della gara ciclistica che attraverserà il territorio grottammarese nella tarda mattinata di giovedì 16 maggio.

Nel documento si prevedono:

-il divieto di sosta con rimozione dalle ore 9 fino al termine del passaggio dei ciclisti, in ambo i lati della carreggiata delle seguenti vie: S.S.16 -via Ischia I; S.S. 16 – via Bernini; S.S. 16 – via Montegrappa; -S.S. 16-via F.lli Rosselli; -S.S. 16 – via Lame;

-il divieto di transito, dalle ore 10.30 a fine passaggio lungo l’intero tratto grottammarese della Statale 16.

Per permettere agli agenti della Polizia locale di rendere operative le disposizioni emanate nei tempi stabiliti, si consiglia agli automobilisti di evitare il tratto in questione già dalle ore 10.

Ordinanza:

https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n200286&IdDelibere=52891