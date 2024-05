MACERATA – In questi primi 13 giorni di maggio la Compagnia Carabinieri di Macerata è stata particolarmente impegnata, sull’intero territorio di competenza, in specifici controlli sul fronte della sicurezza della circolazione stradale e della repressione della criminalità in genere.

I controlli predisposti dai Carabinieri hanno portato al deferimento all’A.G. di cinque soggetti dei quali quattro per guida in stato di ebbrezza alcolica ed una per fuga in caso di incidente con danni alle persone e omissione di soccorso, nonché alla segnalazione di un giovane straniero per uso non terapeutico di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Il primo dei conducenti, che è incappato nei predisposti controlli stradali, è stato un uomo di origine peruviane di 45 anni che la notte del 1° maggio, in viale Indipendenza di Macerata, è stato fermato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Macerata. La prova all’alcoltest alla quale lo straniero è stato sottoposto ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,19, di molto superiore al valore massimo consentito. Per lui è scattato il ritiro della patente di guida e il suo comportamento illecito è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Macerata.

Stessa sorte è capitata ad un 63enne di Macerata rimasto coinvolto in un sinistro stradale in via Roma a Macerata, fortunatamente con solo danni alla sua auto. Quando la pattuglia della Sezione Radiomobile è intervenuta per i rilievi di rito, non poteva esimersi da effettuare un controllo sullo stato psico-fisico del conducente che, alla prova dell’alcoltest, è risultato positivo con un tasso alcolemico di poco superiore alla norma. È stato quindi segnalato all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e la sua patente di guida è stata ritirata per la conseguente sospensione amministrativa, mentre il veicolo da lui condotto è stato sottoposto al fermo amministrativo per 180 giorni.

Ancora una volta è stato un incidente stradale il motivo del controllo al quale è stata sottoposta una giovane donna di Mogliano, coinvolta in un sinistro stradale con feriti la notte del 09 maggio u.s. a Corridonia. La 31enne, mentre percorreva la via Sant’Anna, aveva perso il controllo della propria auto andando ad urtare dei veicoli in sosta, rimanendo lei stessa ferita nell’occorso. Sottoposta alle verifiche alcolemiche attraverso il prelievo di sangue eseguito dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Macerata è risultata positiva con un tasso pari a 1,30 g/l. Anche per lei è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica.

La quarta persona denunciata alla Procura della Repubblica di Macerata è invece un 35enne residente nella provincia di Ancona. L’uomo, la notte del 10 u.s., durante un normale controllo alla circolazione stradale, è stato fermato da una pattuglia del Radiomobile di Macerata in via Liviabella di Sforzacosta. Ai militari non è sfuggita la classica sintomatologia che presenta chi ha alzato il “gomito” e difatti, l’accertamento eseguito con l’etilometro in dotazione, ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,46 g/l, quasi il triplo di quello consentito. Oltre alla segnalazione all’A.G., gli è stata ritirata la patente di guida per i conseguenti provvedimenti amministrativi.

Un altro sinistro rilevato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Macerata ha invece portato al deferimento di una persona per fuga in caso di incidente con danni alle persone e omissione di soccorso. I fatti risalgono alla tarda sera del 01 maggio quando i carabinieri del NOR sono intervenuti per un sinistro tra un furgone ed un’auto verificatosi in via Roma. Nell’occorso la passeggera dell’auto rimasta coinvolta nell’incidente, una cittadina pakistana di 26 anni in stato interessante, è rimasta ferita con una prognosi del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Macerata di 10 giorni mentre il conducente del furgone, dopo essersi inizialmente fermato più avanti, è immediatamente ripartito facendo perdere le proprie tracce.

Una sollecita attività investigativa, effettuata sia attraverso la visione delle telecamere della zona e sia attraverso le testimonianze raccolte, ha permesso di individuare il mezzo che si è arbitrariamente allontanato e da lì si è poi giunti a chi lo guidava quella sera. Il responsabile è stato identificato in un cittadino albanese di 36 anni abitante a Macerata al quale, una volta rintracciato, sono state contestate le violazioni previste dall’art. 189 del C.d.S. ovvero la fuga in caso di incidente con danni alle persone e l’omissione di soccorso, reati per i quali è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Macerata.

I diversi controlli eseguiti nelle piazze di spaccio ha consentito, ai Carabinieri della Stazione di Corridonia, di sorprendere un cittadino marocchino di 38 anni residente in quel centro, trovato in possesso di due pezzi di “hashish” del peso complessivo di circa 14 grammi. La sostanza è stata sequestrata e l’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Macerata per uso non terapeutico di sostanza stupefacente.