Riflettori del cinema su Cupra Marittima: partono i casting e le riprese per il nuovo film di Saverio Smeriglio

Troupe già al lavoro e casting per le comparse al cinema Margherita. In città sale la febbre per l’inizio delle riprese del nuovo lavoro del registra Smeriglio: una storia di amicizia, disabilità e sfide che per la Città della Dea può diventare un volano di promozione del territorio cuprense. E per i cittadini ci sarà anche la possibilità di partecipare alle riprese come comparse. Il casting si terrà al cinema Margherita già oggi dalle 15.30 alle 17.30 e mercoledì 15 maggio dalle 21 alle 23

di alicespina