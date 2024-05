SAN BENEDETTO – Nella mattinata di oggi, 14 maggio, intorno a mezzogiorno, del fumo nero ha iniziato a fuoriuscire dall’ultimo piano di una palazzina. Sita al Paese Alto di San Benedetto, nelle vicinanze del cimitero.

Sul posto sono giunti tempestivamente i Vigili del Fuoco di San Benedetto per gli interventi di competenza, a seguito delle segnalazioni dei vicini. Con loro i Carabinieri e il personale sanitario. Ha operato anche una squadra di Vigili del Fuoco, giunta da Ascoli.

In attesa di dettagli sulle cause ed eventuali soggetti coinvolti.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

L’incendio si è sviluppato nella camera da letto.

Una volta messa sotto controllo la situazione all’interno, i Vigili del Fuoco hanno purtroppo rinvenuto il corpo senza vita della signora e quello del suo cagnolino. Le fiamme sono state spente e sono state asportate all’esterno le masserizie bruciate. Si è, poi, proceduto alla verifica della staticità della struttura al termine della quale veniva decretata l’inaccessibilità dell’appartamento.

Il cordoglio del Sindaco Antonio Spazzafumo

L’incendio che si è verificato in un’abitazione di via della Pace e che ha provocato la morte di una donna e del suo cane ha lasciato nel dolore e nello sconcerto l’intera città. Voglio esprimere le più sentite condoglianze ai parenti della signora e un ringraziamento ai Vigili del Fuoco per l’impegno profuso nel tentativo di scongiurare la tragedia.