SAN BENEDETTO – Volley, Riviera Samb impegnata su due fronti nei playoff. Segue il comunicato:

«La Riviera Samb Volley si avvicina al fine settimana più importante della stagione con due partite cruciali. La prima squadra femminile di Coach Cupelli, dopo aver portato brillantemente a casa gara 1 delle semifinali playoff, disputerà la partita di ritorno tra le mura amiche di Amandola per strappare la qualificazione alla Finale promozione.

La Farmacia Amadio Rsv di Coach Rocco Netti invece lotta ma esce sconfitta nella finale d’andata in casa di Bottega Volley (25/16, 25/23, 26/24). I rossoblu dovranno raccogliere tutte le forze per vincere gara 2 in casa e allungare la serie. L’appuntamento è per sabato alle ore 21 presso il Palasport di Monteprandone in Via Colle Gioioso.

“Ci aspettavamo una finale d’andata difficilissima su un campo caldo come quello di Bottega – commenta coach Rocco Netti – e nel primo set abbiamo fatto fatica ad entrare in partita. Invece nel secondo e terzo parziale la contesa è stata molto più equilibrata, risolvendosi punto a punto nelle fasi finali. Ora sarà fondamentale vincere sabato per giocarci la promozione in gara 3: abbiamo bisogno di tutto il sostegno del nostro pubblico, invito i tifosi a riempire il Palasport sabato spingendoci al traguardo”».