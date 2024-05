CUPRA MARITTIMA – L’attesissimo appuntamento è per il giorno 16 maggio. Il tour percorrerà in bicicletta le province di Teramo, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona e Pesaro Urbino per un totale di 183 chilometri.

Il passaggio della corsa a Cupra Marittima è previsto alle ore 12:45 circa. Per tale ragione è prevista la sospensione dell’attività didattica e scolastica alle ore 10:00 del giorno 16 maggio 2024 limitatamente alle classi in uscita un’ora prima e un’ora dopo il passaggio della corsa.

Nello specifico:

▪ASILO NIDO – SCUOLA MATERNA STATALE – SCUOLA MATERNA PRITAVA PRINCIPE DI NAPOLI: orario regolare

▪SCUOLA PRIMARIA TEMPO NORMALE: entrata regolare e uscita ore 10.00

▪SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO: orario regolare

▪SCUOLA SECONDARIA TEMPO NORMALE: entrata regolare e uscita ore 10.00

▪SCUOLA SECONDARIA TEMPO PIENO: orario regolare

▪SCUOLA SUPERIORE CICCARELLI: orario regolare