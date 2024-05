GROTTAMMARE – Nella giornata di ieri, 13 maggio, sono stati ricevuti presso il Laboratorio Inclusivo di ceramica un gruppo di studenti e insegnanti del Liceo Sportivo di Craiova Romania, presenti in Riviera grazie ad un programma Erasmus e accompagnati da Alceste Aubert, Erasmus Project Manager Italia.

Sono stati accolti dai ceramisti speciali e dal personale educativo. Il Maestro Lisa ha mostrato loro i locali e illustrato le fasi di lavorazione della creta, dal tornio fino alla cottura in forno.

“Essere stati inseriti in un percorso scolastico educativo come l’Erasmus – dice la Presidente della Fondazione Anffas Grottammare, Gabriella Ceneri – ci gratifica molto. Riteniamo che ai giovani faccia bene approcciarsi ad una realtà inclusiva come la nostra, dove la persona viene accolta in quanto tale, senza etichette né pregiudizi e ha la possibilità di essere introdotta all’esperienza artigianale e artistica“.

Il gruppo ha poi proseguito la giornata, incontrando gli studenti italiani della scuola Accademia Risorgimento. “Stiamo sviluppando progetti erasmus con scuole provenienti da tutta Europa – dichiara Alceste Aubert – e nel programma settimanale abbiamo voluto far conoscere la bellissima realtà della Fondazione Anffas“.