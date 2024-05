MARCHE – Fino a Sabato 18 maggio, le Farmacie aderenti al network di Farmacentro “Mia Farmacia“, operano per la sensibilizzazione dei cittadini su un tema importante. “Abbiamo a cuore la tua salute” è il filo conduttore della lotta contro l’ipertensione arteriosa: i cittadini in una delle 280 Farmacie della rete riceveranno gratuitamente la misurazione della pressione arteriosa, grazie alla collaborazione con la Società Italiana per l’Ipertensione Arteriosa .

Finalità di questa azione meritoria è identificare precocemente eventuali anomalie nei valori di pressione arteriosa e fornire un supporto immediato ai pazienti.

Il Presidente di Farmacentro, Stefano Golinelli, è immediato: “L’ipertensione arteriosa è la principale causa di malattie cardiovascolari (infarto del miocardio, ictus celebrale, scompenso cardiaco) e in Italia provocano circa 230 mila morti ogni anno, le Farmacie della rete Mia Farmacia si confermano punto di riferimento per la salute dei cittadini, dimostrando come l’educazione alla salute e la prevenzione siano fondamentali per migliorare la qualità della vita e ridurre i costi del sistema sanitario“.

Marco Mariani, direttore generale di Farmacentro, sottolinea: “Avere a cuore la salute è far trovare ai cittadini , nelle farmacie della rete Mia Farmacia, anche opuscoli informativi che illustrano l’ipertensione, i fattori di rischio, quando preoccuparsi, come conoscere e tenere sotto controllo i propri valori, lo stile di vita da condurre per prevenirla e come curarla, quali siano i rischi collegati alle cattive abitudini”.

Questa campagna dimostra l’impegno concreto per la salute dei cittadini.